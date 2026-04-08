Доллар дешевеет к мировым валютам на фоне перемирия США и Ирана

Стоимость доллара снижается по отношению к другим мировым валютам после новостей о двухнедельном перемирии между Соединёнными Штатами и Ираном.
По данным Investing, курс евро по отношению к доллару увеличился до $1,1674 по сравнению с $1,1597 на момент закрытия предыдущей сессии. Параллельно с этим курс доллар к японской иене снизился до отметки 158,65 иен за доллар против прошлых 159,64 иен.
В свою очередь индекс доллара, отражающий курс к корзине валют шести государств — торговых партнёров США, опустился на 0,67% и составил 99 пунктов.
Цены на нефть упали на 13−17% на фоне сообщений о двухнедельном перемирии США и Ирана, следует из данных торгов.
Ранее президент США Дональд Трамп согласился на двухнедельное перемирие с Ираном.
Также политик заявил о близости к заключению окончательного мирного соглашения по Ирану.