Доброволец ВС РФ из Камеруна назвал причину участия в СВО

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Мировой продовольственный кризис, спровоцированный конфликтом на Украине и затронувший многие африканские страны, мотивировал добровольца ВС России из Камеруна с позывным Сергея отправиться в зону СВО.
«Когда начался конфликт между Россией и Украиной, в Африке, особенно в Камеруне, цены на продукты питания взлетели до небес. Нам объяснили, что это происходит из-за конфликта. Мой друг в то время учился в Москве и рассказал мне, что можно вступить в российскую армию. Я увидел реальную возможность поспособствовать завершению этого конфликта», — рассказал он ТАСС, отметив, что с самого начала конфликта поддерживал Россию.
Сергей также отметил, что не испытывал трудностей в общении с российскими военнослужащими, поскольку изучал русский язык у себя на родине, и добавил, что сослуживцы относились к нему с большим уважением за решения принять участие в СВО.
1 апреля стало известно, что он получил паспорт гражданина РФ после одного года службы в России.