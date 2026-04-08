Россиянам объяснили, можно ли сейчас вакцинироваться от клещевого энцефалита

Вакцинироваться сейчас от клещевого энцефалита не поздно. Схем вакцинации две, и выбор между ними зависит от того, сколько у человека времени.
Об этом в беседе с RT рассказала терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анна Гуськова.
«Первая схема — плановая вакцинация. Она состоит из двух доз, которые вводят с интервалом от одного до семи месяцев. Начинать прививки предпочтительно осенью. Через год после завершения этого курса вводится третья доза. В дальнейшем достаточно проводить ревакцинацию один раз в три года», — объяснила специалист.
Отмечается, что прививку от клещевого энцефалита можно сделать и весной — по ускоренной схеме.
«Первая доза производится в день обращения, вторая — через две недели. Однако плановая схема надёжнее, так как с большим интервалом иммунитет формируется плавнее. Важно помнить: выезжать в регион, где распространён клещевой энцефалит, можно не раньше чем через две недели после получения второй дозы (независимо от схемы)», — подчеркнула врач.
По её словам, в обязательном порядке прививаться нужно тем, кто живёт в регионах, где клещевой энцефалит встречается часто, или планирует туда поездку.
«К примеру, полностью эндемичными признаны все районы Свердловской, Тюменской, Кемеровской, Челябинской, Томской областей, Республики Алтай и Алтайского края. Для тех, кто живёт в относительно спокойном регионе, прививка обязательна, если с апреля по ноябрь человек регулярно бывает в лесу, на даче или работает в сельском хозяйстве», — отметила собеседница RT.
Что касается состояния здоровья: хронические заболевания редко служат противопоказанием к вакцинации, добавила эксперт.
«Ограничения касаются лишь периода обострения, а не самого наличия болезни. Вакцину не вводят детям до одного года, пациентам с тяжёлыми побочными реакциями на предыдущую дозу, а также при повышенной чувствительности к компонентам препарата. Решение о введении вакцины принимает врач после осмотра пациента», — объяснила терапевт.
При этом она напомнила, что вакцины от боррелиоза, или болезни Лайма, пока не существует.
«Но, в отличие от клещевого энцефалита, боррелиоз поддаётся лечению антибиотиками, главное — как можно скорее обратиться к врачу, желательно в первые 72 часа после укуса», — заключила врач.
