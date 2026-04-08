Семьи в России получат детские пособия досрочно перед майскими праздниками

Российские семьи до конца апреля получат все детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти в начале мая.

Российские семьи до конца апреля получат все детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти в начале мая.

Об этом представители Социального фонда России рассказали журналистам РИА Новости.

«В связи с приближающимися майскими праздниками Социальный фонд 29−30 апреля перечислит семьям все детские пособия», — говорится в сообщении.

Досрочное перечисление затронет граждан, выбравших безналичный способ получения средств через банк. Речь идёт о едином пособии на детей до 17 лет и по беременности, а также ежемесячных выплатах по уходу за ребёнком до полутора лет для неработающих родителей.

В пресс-службе, что при доставке денег через отделения «Почты России» выплаты пройдут в мае по графику работы конкретных филиалов в регионах. При этом средства из материнского капитала поступят семьям по стандартному расписанию пятого числа.

Ранее депутат Государственной думы Алексей Говырин сообщил, что в России с 1 июля могут измениться правила назначения социальных выплат, включая больничные и декретные пособия.