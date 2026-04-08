NYT: Иран договорился о перемирии с США после призывов Пакистана и Китая

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на предложение Пакистана о перемирии с Тегераном, которое должно длиться две недели. Он отметил, что этот режим будут соблюдать обе стороны конфликта.
«Иран принял предложение Пакистана о двухнедельном прекращении огня после отчаянных дипломатических усилий Пакистана и вмешательства в последнюю минуту со стороны Китая — ключевого союзника, который призвал Иран проявить гибкость и разрядить напряженность, а также на фоне растущей обеспокоенности по поводу экономического ущерба, причиненного критически важной инфраструктуре», — сказано в публикации.
В статье со ссылкой на иранские источники утверждается, что это решение одобрил новый верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи. Журналисты также обратили внимание, что три недели назад Дональд Трамп заявлял о том, что Иран якобы «скоро капитулирует». При этом сейчас Вашингтон согласился на перемирие с Тегераном.
Напомним, после объявления Трампа о перемирии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что иранская сторона одержала победу в войне с США. В Тегеране уточнили, что Вашингтон якобы принял предложение из 10 пунктов, один из которых содержит требование оставить контроль над Ормузским проливом за исламской республикой.