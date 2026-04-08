Иран намерен продолжить сражаться, если не будет достигнуто урегулирование

Высший совет национальной безопасности республики подчеркнул, что «в случае малейшей оплошности враг получит мощный ответ».

Источник: AP 2024

ХАРАРЕ, 8 апреля. /ТАСС/. Иран продолжит сражаться до полного удовлетворения своих требований, если не будет достигнуто политическое урегулирование. Об этом, как сообщило агентство Tasnim, заявил Высший совет национальной безопасности исламской республики.

«Нынешние переговоры представляют собой продолжение событий на поле боя, — цитирует заявление агентство. — Важно, чтобы весь народ, все элиты и политические партии доверяли этому процессу, который идет под контролем лидера революции и высшего руководства, поддерживали его и решительно избегали каких-либо заявлений, нарушающих единство. Если поражение противника на поле боя обернется решительным политическим достижением, мы будем праздновать победу, в противном случае будем сражаться плечом к плечу на поле боя, пока не добьемся удовлетворения всех требований иранского народа. Наши пальцы на спусковом крючке, в случае малейшей оплошности враг получит мощный ответ».

