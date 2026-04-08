Ритейлер Zolla закрыл 35 магазинов в 2025 году из-за снижения выручки

Российский ритейлер одежды Zolla закрыл 35 магазинов в 2025 году из-за снижения выручки почти вполовину.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на отчёт компании, выручка не изменилась за год (25,6 млрд рублей), но при этом выросла себестоимость продаж примерно на 780 млн рублей, а коммерческие расходы — более чем на 1 млрд рублей.
Также сократилась прибыль от продаж в 1,8 раза, до 2,5 млрд рублей.
Консалтинговая компания CMWP заявила, что из России в 2026 году могут уйти около 13 известных брендов.