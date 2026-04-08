ЦАХАЛ продолжает наносить удары по Ирану вопреки перемирию

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по территории Ирана, несмотря на официальное объявление режима прекращения огня на Ближнем Востоке, передаёт газета Times of Israel.

Об этом журналисты издания сообщают со ссылкой на неназванного представителя службы безопасности.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился приостановить бомбардировки Ирана на две недели.

Однако собеседник газеты подчёркивает, что в настоящий момент нет никаких объективных свидетельств остановки боевых действий. По его словам, израильские военные также не прекратили проведение регулярных операций против ливанского движения «Хезболла».

«Несмотря на объявление о прекращении огня, ВВС Израиля продолжают наносить удары по Ирану», — говорится в материале.

Ранее в Пентагоне представители ведомства отказались комментировать остановку ударов по Ирану.

