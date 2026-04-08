В Хабаровском крае механики-водители ВВО сдают зачёты по вождению боевых машин

На танкодроме окружного учебного центра подготовки младших специалистов танковых войск Восточного военного округа (ВВО) военнослужащие, обучающиеся по специальности «механик-водитель» приступили к вождению танков Т-80, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
«В Хабаровском крае военнослужащие окружного учебного центра ВВО приступили к вождению танков», — говорится в сообщении.
В начале занятий военнослужащие произвели контрольный осмотр боевых машин, проверили состояние вооружения, ходовой части, системы двигателя и агрегаты трансмиссии, крепление запасных частей, инструменты и принадлежности.
В ходе практической части механики-водители преодолели естественные и искусственные препятствия, выполнили остановку на спуске и подъеме.
Впереди курсантам предстоит научиться преодолевать ограниченные проходы, подъемы, спуски, косогоры, а также вождение машин в составе колоны в сложных условиях местности.
Результаты вождения каждого обучаемого заносятся в карточку учета стажа практического вождения машин. Индивидуальная оценка подготовки обучаемого по вождению боевых машин выставляется по результатам отработанного упражнения по трем показателям: за технику вождения машин, за норматив по скорости движения, за правила вождения.
Перед вождением обучаемые прошли теоретическую подготовку, выполнили упражнения на мультимедийных тренажерах и сдали зачеты.
Практические занятия, проводятся в целях выработки практических умений и приобретения навыков в решении задач, отработки упражнений, приемов и нормативов, освоения вооружения и военной техники, овладения методами их применения.
