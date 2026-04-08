В посольстве сделали заявление об уровне русофобии в Германии. В ФРГ масштабы русофобии достигли рекордных показателей со времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил посол России в Берлине Сергей Нечаев.
«К сожалению, сегодня русофобия в Германии достигла масштабов, не имеющих прецедентов за весь послевоенный период», — сказал Нечаев для портала NachDenkSeiten.
По его словам, подобного не было даже в период холодной войны и идеологической конфронтации между Западом и Востоком.
Дипломат обратил внимание, что русофобия в Германии проявляется не спонтанно, а системно. Например, в стране целенаправленно формируется токсичная среда вокруг всего, что связано с Россией. Это могут быть контакты с официальными структурами, общественными организациями или российскими медиа.
Как пояснил дипломат, любые сбои в немецкой инфраструктуре — будь то случайность или чья-то злая воля — сразу же связывают с действиями российских спецслужб.
Посол РФ отметил, что русофобия стала основой внутриполитической повестки ФРГ для оправдания милитаризации.
Он посетовал, что в Германии практически каждый день звучат утверждения о якобы связанных с РФ «шпионах», «гибридных атаках» и «кампаниях по дезинформации».
Нечаев назвал обнадеживающим, что многие немцы не поддаются антироссийской пропаганде.
Бывший министр финансов Германии Оскар Лафонтен ранее назвал ответственных за разжигание русофобии в стране. Как отметил Лафонтен, этого курса придерживаются канцлер Германии Фридрих Мерц и глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль. Он добавил, что русофобия стала для Германии традицией, которую немцам навязывают извне.
Кремль не раз комментировал факт русофобии в Германии. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Берлин принимает активное участие в нагнетании истеричной ненависти к русским. ФРГ направила большие ресурсы на формирование «образа врага», считает Песков.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в некоторых странах имеет место сознательное поощрение нацизма и русофобии. По словам Путина, также предпринимаются попытки искажения роли СССР во Второй мировой войне и его вклада в победу над фашизмом.