Посольство РФ раскрыло уровень русофобии в ФРГ: такого не было со времен Великой Отечественной

Посол Нечаев заявил о гигантских масштабах русофобии в ФРГ.

Источник: Комсомольская правда

В посольстве сделали заявление об уровне русофобии в Германии. В ФРГ масштабы русофобии достигли рекордных показателей со времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил посол России в Берлине Сергей Нечаев.

«К сожалению, сегодня русофобия в Германии достигла масштабов, не имеющих прецедентов за весь послевоенный период», — сказал Нечаев для портала NachDenkSeiten.

По его словам, подобного не было даже в период холодной войны и идеологической конфронтации между Западом и Востоком.

Дипломат обратил внимание, что русофобия в Германии проявляется не спонтанно, а системно. Например, в стране целенаправленно формируется токсичная среда вокруг всего, что связано с Россией. Это могут быть контакты с официальными структурами, общественными организациями или российскими медиа.

Как пояснил дипломат, любые сбои в немецкой инфраструктуре — будь то случайность или чья-то злая воля — сразу же связывают с действиями российских спецслужб.

Посол РФ отметил, что русофобия стала основой внутриполитической повестки ФРГ для оправдания милитаризации.

Он посетовал, что в Германии практически каждый день звучат утверждения о якобы связанных с РФ «шпионах», «гибридных атаках» и «кампаниях по дезинформации».

Нечаев назвал обнадеживающим, что многие немцы не поддаются антироссийской пропаганде.

Бывший министр финансов Германии Оскар Лафонтен ранее назвал ответственных за разжигание русофобии в стране. Как отметил Лафонтен, этого курса придерживаются канцлер Германии Фридрих Мерц и глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль. Он добавил, что русофобия стала для Германии традицией, которую немцам навязывают извне.

Кремль не раз комментировал факт русофобии в Германии. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Берлин принимает активное участие в нагнетании истеричной ненависти к русским. ФРГ направила большие ресурсы на формирование «образа врага», считает Песков.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в некоторых странах имеет место сознательное поощрение нацизма и русофобии. По словам Путина, также предпринимаются попытки искажения роли СССР во Второй мировой войне и его вклада в победу над фашизмом.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше