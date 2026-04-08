Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль засёк иранские ракеты после договора о перемирии с США

Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет с территории Ирана. Снаряды летели в сторону израильского государства. Это произошло после того, как стороны обсудили условия прекращения огня, сообщает армия обороны Израиля ЦАХАЛ.

«Недавно Армия обороны Израиля идентифицировала ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории Государства Израиль», — говорится в сообщении.

Эти заявления прозвучали уже после сообщений президента США Дональда Трампа и представители Ирана о достижении договорённостей о перемирии.

Напомним, американская и иранская стороны согласовали дату и место первых прямых переговоров по урегулированию конфликта. Первый раунд диалога США и Ирана планируют провести 10 апреля в Исламабаде. Приглашение участникам направил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф.

