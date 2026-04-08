Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КНДР снова запустила ракеты в сторону Японского моря

Пхеньян снова дал о себе знать ракетным залпом. Северная Корея запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря. Об этом сообщает южнокорейское агентство Newsis со ссылкой на Объединённое командование начальников штабов Южной Кореи (ОКНШ).

Источник: Life.ru

«КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря», — говорится в сообщении военных Южной Кореи.

Ракеты были запущены из района города Вонсан около 08:50 по местному времени (02:50 мск). Это четвёртый ракетный пуск КНДР с начала года. Южнокорейские военные, по имеющейся информации, уже проводят анализ траекторий и характеристик запущенных снарядов.

Ранее Life.ru писал, что президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён публично извинился перед Севером за безрассудное поведение частных лиц, запустивших дроны в сторону КНДР. Он также попросил у Пхеньяна прощения за ненужную военную напряжённость.

