КНДР снова запустила ракеты в сторону Японского моря

«КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря», — говорится в сообщении военных Южной Кореи.
Ракеты были запущены из района города Вонсан около 08:50 по местному времени (02:50 мск). Это четвёртый ракетный пуск КНДР с начала года. Южнокорейские военные, по имеющейся информации, уже проводят анализ траекторий и характеристик запущенных снарядов.
Ранее Life.ru писал, что президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён публично извинился перед Севером за безрассудное поведение частных лиц, запустивших дроны в сторону КНДР. Он также попросил у Пхеньяна прощения за ненужную военную напряжённость.
