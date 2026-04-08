КНДР снова запустила ракеты в сторону Японского моря

Ракеты были запущены из района города Вонсан около 08:50 по местному времени (02:50 мск). Это четвёртый ракетный пуск КНДР с начала года. Южнокорейские военные, по имеющейся информации, уже проводят анализ траекторий и характеристик запущенных снарядов.