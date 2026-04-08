ТАСС: террористы из «Крокуса» планировали атаковать башню «Москвы-Сити»

Террористы из «Крокуса» изначально планировали атаковать башню «Москвы-Сити», но сочли здание неподходящей целью для теракта, сообщил ТАСС один из участников судебного процесса.

«Первоначально им скидывали адрес здания “Москвы-Сити” для оценки, но они посчитали его неподходящим. Затем Сайфулло (псевдоним куратора. — RT) указал в качестве цели концертный зал “Крокуса”, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в террористическом нападении в Московской области должны были участвовать три человека, а двое отправиться в Москву.