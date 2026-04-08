Как утверждается, США, в частности, обещали на переговорах потребовать от Тегерана «вывезти все ядерные материалы из страны», прекратить обогащение урана, а также «устранить угрозу баллистических ракет и другое».
The Times of Israel: США потребуют от Ирана вывезти все ядерные материалы
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 апреля. /ТАСС/. Вашингтон и Израиль заранее согласовывали двухнедельное прекращение огня с Ираном и заверили, что на предстоящих переговорах будут придерживаться «общих целей США и Израиля», в том числе по ядерным материалам и ракетной программе. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на неназванного израильского чиновника.