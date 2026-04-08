Израиль продолжает бомбить Иран, несмотря на объявленное перемирие

Несмотря на объявленное прекращение огня, израильские военно-воздушные силы продолжают наносить удары по территории Ирана. Об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на представителя служб безопасности. По данным издания, нет также признаков остановки операций против ливанского движения «Хезболла».

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что перемирие вступает в силу немедленно и должно действовать, в том числе в Ливане. Однако, как отмечает газета, израильская армия дважды фиксировала ракетные залпы из Ирана после того, как прекращение огня должно было начаться.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты откладывают на две недели удары по гражданской инфраструктуре Ирана. Израиль присоединился к перемирию. Американская сторона также озвучила условие для запуска режима прекращения огня с Тегераном. Вашингтон связывает начало перемирия с открытием стратегически важного Ормузского пролива. Как указал глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи, это произойдёт в течение двух недель.

Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.