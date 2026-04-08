Удары после перемирия: Израиль продолжил атаки по Ирану

По данным издания, военная активность не снижалась и после заявлений о перемирии. Удары продолжаются, в том числе по направлениям, связанным с деятельностью движения «Хезболлах» на территории Ливана.
Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявлял, что режим прекращения огня должен вступить в силу немедленно и распространяться на все направления, включая Ливан. Однако фактическая ситуация этому не соответствует.
Кроме того, израильская сторона дважды фиксировала ракетные пуски со стороны Ирана уже после момента, когда, как предполагалось, перемирие должно было начать действовать.
Обстановка в регионе остается напряженной. Признаков полного соблюдения режима прекращения огня не отмечается.
