Из-за мобилизации на Украине возникли проблемы с доставкой топлива

Массовая мобилизация водителей бензовозов спровоцировала серьёзные проблемы с логистикой и доставкой топлива на Украине, заявил экс-президент ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонид Косянчук.

Об этом спикер рассказал в интервью украинскому YouTube-каналу «Суперпозиция».

Косянчук пояснил, значительную часть водителей принудительно отправили в войска, а оставшиеся специалисты попросту разбежались, чтобы избежать силовой мобилизации.

В результате транспорт простаивает из-за отсутствия квалифицированных кадров.

«Транспорт есть, а ездить некому», — констатировал Косянчук.

Ранее глава украинского офиса миграционной политики Василий Воскобойник в эфире «24-го канала» сообщил, что Украина находится в состоянии физического вымирания.