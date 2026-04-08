Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России уничтожили место хранения БПЛА ВСУ в зоне действий «Востока»

Экипаж Су-34 уничтожил место хранения БПЛА ВСУ в зоне действий «Востока».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российские военные летчики уничтожили место хранения беспилотников ВСУ в зоне действий группировки войск «Восток», сообщило Минобороны РФ.

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по месту хранения беспилотных летательных аппаратов ВСУ в зоне ответственности группировки войск “Восток”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что удар наносился по заданным координатам авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

«Получив подтверждение от разведки об уничтожении заданной цели, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета», — отмечается в сообщении.

