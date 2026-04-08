Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врачи ВДВ с участием саперов извлекли из раненого бойца компонент дрона ВСУ

Врачи ВДВ с участием саперов извлекли из раненого бойца компонент БПЛА ВСУ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Военные медики Ивановского гвардейского соединения ВДВ при участии саперов извлекли компонент FPV-дрона ВСУ из раненого десантника, сообщили в Минобороны России.

«В ходе выполнения задач медицинского обеспечения на Каховском направлении в Херсонской области военные медики 36 отдельного медицинского отряда (аэромобильного) Ивановского гвардейского соединения ВДВ провели сложнейшую операцию по извлечению компонента FPV-дрона из ноги раненого десантника. На случай подрыва неизвестного предмета были привлечены специалисты-саперы инженерного подразделения ивановских десантников», — говорится в сообщении.

Как объяснили в Минобороны, компонент оказался в ноге военнослужащего в результате атаки FPV-дрона ВСУ в островной зоне дельты Днепра, где стрелок штурмовой роты гвардейского парашютно-десантного полка выполнял боевую задачу по поиску и уничтожению противника. Детально изучив предмет в ноге раненого военнослужащего, сапёры пришли к выводу, что он не является взрывоопасным, а представляет собой один из элементов электропитания FPV-дрона.

«В результате операции, продолжавшейся более пяти часов, и несмотря на риск, которому был подвержен медицинский персонал во время ее проведения, металлический предмет удалось извлечь из конечности военнослужащего и спасти ему жизнь», — подытожили в российском военном ведомстве.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше