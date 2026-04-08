Россиян предупредили о мошеннических схемах, связанных с похудением к лету

С приближением летнего сезона традиционно растёт интерес россиян к своему внешнему виду, здоровью и физической активности. Мошенники это прекрасно понимают и активно используют повышенный спрос на препараты для похудения, фитнес-абонементы и быстрые способы привести себя в форму.
Об этом в беседе с RT предупредил Юрий Силаев, заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА.
«В 2026 году злоумышленники вышли на новый уровень, применяя не только классические фишинговые схемы, но и технологии искусственного интеллекта для создания персонализированных ловушек. Одна из самых распространённых схем — фейковые ресурсы по продаже популярных препаратов для похудения. Мошенники создают поддельные сайты, которые визуально копируют аптечные сервисы или официальные страницы производителей», — пояснил аналитик.
По его словам, ещё одна схема, которая набирает обороты, — виртуальные «персональные тренеры» на платформах с подпиской.
«Для “составления персональной программы” у жертвы запрашивают чувствительные личные данные, включая биометрические. Это создаёт риск не только финансовых потерь, но и появления цифровых двойников жертвы, которые затем могут использоваться для атак на её окружение или генерации фейковых положительных отзывов от её имени», — предостерёг собеседник RT.
Кроме того, аналитик предупредил о фишинговых рассылках от имени «партнёров» известных брендов спортивной одежды, фитнес-клубов и производителей БАДов.
«В таких сообщениях пользователям предлагают бесплатные консультации, персональные диеты или эксклюзивные скидки. Переход по ссылке ведёт на поддельный сайт, где жертва вводит данные банковской карты или учётной записи, которые тут же попадают к злоумышленникам», — рассказал специалист.
Не теряет актуальности и схема с фитнес-приложениями-троянами, добавил эксперт.
«Пользователь скачивает бесплатное приложение для тренировок или подсчёта калорий, которое действительно выполняет базовые функции. Однако раздел “Премиум” в таком приложении требует ввода банковских данных, и в этот момент злоумышленники получают полный доступ к карте жертвы, списывая средства многократно», — заявил Силаев.
Он посоветовал покупать препараты только в проверенных аптеках, а при выборе фитнес-приложения скачивать его только из официальных магазинов приложений и внимательно изучать разрешения, которые оно запрашивает.
«Любое предложение о “бесплатной консультации” или об “эксклюзивной скидке” должно вызывать здоровый скептицизм: если предложение слишком заманчиво, вероятно, за ним скрывается мошенничество. И главное, никогда не вводите данные банковской карты на сайтах, которые не вызывают абсолютного доверия. Желание быстро привести себя в форму к лету не должно становиться причиной финансовых потерь и утечки персональных данных», — заключил собеседник RT.
