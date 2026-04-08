Вето без извинений: Россия и Китай заблокировали резолюцию по Ормузу

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва не намерена приносить извинения за вето на проект резолюции по Ормузскому проливу. Об этом сообщает РИА Новости по итогам заседания Совета Безопасности ООН.
Во время обсуждения дипломат на английском языке обратился к представителю США Майку Уолтцу и подчеркнул, что российская сторона не будет извиняться за принятое решение.
Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции, предусматривающий меры по обеспечению безопасности судоходства через Ормузский пролив. Документ не прошёл после применения права вето Россией и Китаем. За него проголосовали 11 государств, ещё две делегации воздержались.
Резолюция содержала положения о координации оборонительных действий, включая сопровождение торговых судов и предотвращение попыток блокирования морских маршрутов. Также в документе предусматривалась возможность введения дополнительных мер в отношении сторон, препятствующих свободе судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах.
Отдельным пунктом документ требовал от Ирана прекратить атаки на торговые суда и призывал к деэскалации в регионе Персидского залива с возвратом к дипломатическим механизмам урегулирования.
Как уточняется, на рассмотрение Совета также выносился проект, предложенный Бахрейном, который предусматривал возможность применения силы для разблокировки Ормузского пролива. Речь шла о разрешении международным силам использовать все необходимые меры для обеспечения безопасности судоходства.
По данным аналитиков, ожидалось, что Россия воздержится при голосовании, однако она выступила против документа. Против резолюции также проголосовали Франция и Китай, в результате чего проект не получил необходимой поддержки.
