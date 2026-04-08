На Украине возникли сложности с доставкой топлива из-за мобилизации водителей. Об этом заявил бывший глава ассоциации «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины» Леонид Косянчук.
По его словам, значительная часть водителей была мобилизована, что сократило число специалистов, способных управлять топливным транспортом. Еще часть работников покинула сферу, опасаясь мобилизации. В результате в отрасли сформировался дефицит кадров.
Косянчук отметил, что при наличии техники перевозки осуществлять некому. Ситуация, по его оценке, создает риски для стабильных поставок топлива внутри страны.
Ранее глава офиса миграционной политики Украины Василий Воскобойник сообщал о масштабной нехватке рабочей силы. По его данным, общий дефицит кадров достигает 30%, а в отдельных секторах — до 50%.
На фоне этих проблем Украина сталкивается с нехваткой личного состава в вооруженных силах. Действия военкоматов, связанные с мобилизацией, регулярно вызывают общественный резонанс.
В сети распространяются видеозаписи, на которых запечатлены случаи силового задержания мужчин сотрудниками военкоматов с применением физической силы.
