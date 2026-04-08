Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Times of Israel: в Израиле при ударе боеприпаса пострадали подростки

Травмы получили двое 15-летних и один 12-летний подросток, сообщает газета.

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 апреля. /ТАСС/. Трое подростков получили ранения в результате удара кассетного боеприпаса, выпущенного с территории Ирана по югу Израиля. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

По его данным, среди пострадавших — двое 15-летних и один 12-летний подросток. Все они, как отмечает израильская служба скорой помощи «Маген Давид адом» («Красный щит Давида»), получили травмы от взрыва и осколков стекла. Еще нескольким людям была оказана помощь в связи с острыми стрессовыми реакциями.

Ранее 7 апреля американский лидер заявил о двухнедельном взаимном прекращении огня с Ираном. Агентство Tasnim, в свою очередь, сообщило, что между Ираном, Соединенными Штатами и Израилем установлено двухнедельное перемирие на определенных условиях.