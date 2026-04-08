Трамп согласился: Тегеран объявил о победе и условиях сделки с США

В заявлении иранской стороны утверждается, что Тегеран добился принятия своих условий Вашингтоном. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американская сторона получила от Ирана документ, который рассматривается как основа для переговоров.
По данным сторон, 8 апреля было объявлено о двухнедельном прекращении огня. США согласились приостановить бомбардировки. Также сообщалось о договоренности по разблокированию Ормузского пролива.
В Белом доме заявили о выполнении поставленных целей военной операции против Ирана. Отмечалось, что Израиль присоединится к режиму прекращения огня.
Согласно информации иранского Совета национальной безопасности, соглашение предусматривает вывод американских войск с баз на Ближнем Востоке, отмену санкций, размораживание иранских активов за рубежом и выплату компенсации. Кроме того, США признали право Ирана на обогащение урана.
Ранее Иран отклонил предложение США о 45-дневном перемирии и направил собственные условия в формате 10 пунктов.
На фоне конфликта президент России Владимир Путин заявлял, что Москва сохраняет партнерские отношения с Тегераном и готова поддерживать взаимодействие.
