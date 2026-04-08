Ответ на атаку танкера: по одесскому порту Вилково нанесли удары после гибели трех моряков

Удары по целям в Вилково Одесской области в ночь на 7 апреля могли быть связаны с атакой на сухогруз в Азовском море, где погибли три человека. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина.
По его оценке, действия могли стать ответом на крушение судна «Волго-Балт 138». Инцидент произошел 3 апреля после атаки беспилотника. Судно следовало из порта Азов Ростовской области в порт Кавказ Краснодарского края и перевозило около 3 тысяч тонн пшеницы. В результате погибли три человека.
В ночь на 7 апреля, по данным военных источников, по дунайскому порту Вилково были нанесены удары с применением беспилотников. Сообщалось о нескольких волнах атак.
Эксперт отметил, что удары могут наноситься по объектам в одесских портах, включая суда, находящиеся в акватории. По его словам, эти порты рассматриваются как ключевые точки, через которые поступают вооружение и боеприпасы.
Он также указал, что под удары могут попадать и другие виды поставок, включая топливо и углеводороды.
