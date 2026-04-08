AP: перемирие США и Ирана связано с Джей Ди Вэнсом и Китаем

Перемирие между Соединёнными Штатами и Ираном было достигнуто благодаря участию американского вице-президента Джей Ди Вэнса и китайских посредников.
Об этом сообщает журналист издания Associated Press (AP) Фарнуш Амири со ссылкой на осведомлённого чиновника одной из стран-посредников.
Ранее президент США Дональд Трамп согласился приостановить военные удары на две недели.
По данным журналистки, Вашингтон подключил вице-президента к диалогу только поздним вечером во вторник, 7 апреля. В свою очередь Пекин напрямую поспособствовал тому, чтобы иранская сторона приняла выдвинутые условия сделки.
«Соглашение между США и Ираном в последний момент сложилось благодаря участию двух неожиданных игроков: вице-президента Джей Ди Вэнса и Китая», — написала Амири.
Ранее сообщалось, что Джей Ди Вэнс, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер могут принять участие в очных переговорах с Ираном.