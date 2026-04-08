AP: перемирие США и Ирана связано с Джей Ди Вэнсом и Китаем

Перемирие между Соединёнными Штатами и Ираном было достигнуто благодаря участию американского вице-президента Джей Ди Вэнса и китайских посредников.

Об этом сообщает журналист издания Associated Press (AP) Фарнуш Амири со ссылкой на осведомлённого чиновника одной из стран-посредников.

Ранее президент США Дональд Трамп согласился приостановить военные удары на две недели.

По данным журналистки, Вашингтон подключил вице-президента к диалогу только поздним вечером во вторник, 7 апреля. В свою очередь Пекин напрямую поспособствовал тому, чтобы иранская сторона приняла выдвинутые условия сделки.

«Соглашение между США и Ираном в последний момент сложилось благодаря участию двух неожиданных игроков: вице-президента Джей Ди Вэнса и Китая», — написала Амири.

Ранее сообщалось, что Джей Ди Вэнс, спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер могут принять участие в очных переговорах с Ираном.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше