Ормуз меняет баланс: Иран назвали новым центром мировой силы

Иран усилил глобальное влияние за счёт контроля над Ормузским проливом и может претендовать на статус одного из центров силы. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на профессора Чикагского университета Роберта Пейпа.
По его оценке, традиционная модель, в которой мировое лидерство определяют США, Китай и Россия, теряет актуальность. Ситуация на Ближнем Востоке формирует новый баланс, в котором Иран получает стратегическое преимущество, несмотря на более слабые экономические и военные показатели.
Ключевым фактором называется контроль над Ормузским проливом — одним из важнейших маршрутов мировой торговли энергоресурсами. Через него проходит около пятой части глобальных поставок нефти и сжиженного природного газа. Быстрой альтернативы этому коридору не существует.
При этом фактическая блокировка пролива не требуется. По оценке автора, достаточно периодических атак и угроз для судоходства, чтобы резко снизить трафик. В этих условиях страховые компании либо отказываются страховать проход судов, либо значительно повышают стоимость полисов. В результате движение через пролив сокращается, а риски для рынка растут.
Пейп считает, что если такая ситуация сохранится в течение длительного времени, это приведёт к перераспределению влияния в Персидском заливе. Страны региона будут ориентироваться на того, кто способен контролировать стабильность поставок энергоресурсов.
Эксперт также указывает на сложности силового решения проблемы. Для обеспечения безопасности судоходства потребуется постоянное масштабное военное присутствие, при этом даже единичные атаки могут подорвать доверие к таким мерам.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что попытки открыть Ормузский пролив силовым путём нереалистичны и требуют взаимодействия с Ираном.
На фоне напряжённости в регионе усиливается влияние стран, контролирующих энергетические ресурсы. По оценке автора, Иран и Россия обеспечивают значительную долю мировых поставок нефти, тогда как Китай способен выступать крупным потребителем этих объёмов. Такое сочетание факторов может изменить баланс на мировом рынке и повлиять на позиции западных стран.
Пейп считает, что перед США стоит выбор между признанием новой конфигурации глобальной энергетики и попыткой восстановить контроль над ключевыми транспортными маршрутами.
