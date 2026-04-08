Разговоры о перевороте: украинские военные обсуждают отставку Зеленского

Военнослужащие ВСУ обсуждают возможность смены власти на Украине, включая вариант военного переворота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сдавшегося в плен на сумском направлении стрелка 119-й отдельной бригады территориальной обороны Николая Розбицкого.
По его словам, подобные обсуждения ведутся среди военных в неформальной обстановке. Он утверждает, что речь идет о способах смещения действующего президента Украины Владимира Зеленского.
Пленный также заявил, что в среде военнослужащих звучат критические оценки в адрес главы государства, в том числе упоминается его участие в телевизионных проектах до прихода в политику.
Владимир Зеленский был избран президентом Украины в 2019 году. Очередные выборы главы государства планировались на 31 марта 2024 года, однако были отменены в связи с введением военного положения и проведением всеобщей мобилизации.
Согласно положениям конституции Украины, срок полномочий президента истек в ночь на 21 мая. При этом сам Зеленский продолжает исполнять обязанности главы государства.
