Разговоры о перевороте: украинские военные обсуждают отставку Зеленского

Военнослужащие ВСУ обсуждают возможность смены власти на Украине, включая вариант военного переворота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сдавшегося в плен на сумском направлении стрелка 119-й отдельной бригады территориальной обороны Николая Розбицкого.

По его словам, подобные обсуждения ведутся среди военных в неформальной обстановке. Он утверждает, что речь идет о способах смещения действующего президента Украины Владимира Зеленского.

Пленный также заявил, что в среде военнослужащих звучат критические оценки в адрес главы государства, в том числе упоминается его участие в телевизионных проектах до прихода в политику.

Владимир Зеленский был избран президентом Украины в 2019 году. Очередные выборы главы государства планировались на 31 марта 2024 года, однако были отменены в связи с введением военного положения и проведением всеобщей мобилизации.

Согласно положениям конституции Украины, срок полномочий президента истек в ночь на 21 мая. При этом сам Зеленский продолжает исполнять обязанности главы государства.

Читайте также: Ответ на атаку танкера: по одесскому порту Вилково нанесли удары после гибели трех моряков.