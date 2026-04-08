Дачникам перечислили растения, которые нельзя выращивать на участке в 2026 году

В этом году вступили в силу федеральные правила по содержанию дачных участков, расширившие список запрещённых к выращиванию растений. К инвазивным и карантинным видам, наносящим вред экосистеме и здоровью, отнесены борщевик Сосновского, амброзия полыннолистная, ясенелистный (американский) клён, горчак ползучий, повилика полевая, ценхрус («барские слёзы») и другие агрессивные сорняки.

Об этом в беседе с RT напомнил член Русского географического общества, социолог Дмитрий Алексеев.

«Кроме того, с этого года при обнаружении карантинных сорняков участок может быть объявлен карантинной зоной, что ограничит реализацию урожая и может потребовать обязательной фитосанитарной обработки. Важно учитывать, что перечень инвазивных растений формируется также на региональном уровне», — отметил он.

Кроме того, эксперт напомнил, что сохраняется запрет на специфические культуры по перечню растений, запрещённых к обороту.

К ним относится гармала обыкновенная (могильник), ипомея трёхцветная, мак снотворный, мимоза хостилис, турбина щитковидная, кактусы с мескалином, добавил специалист.

«За их выращивание грозит не только административная, но и уголовная ответственность. Поэтому рекомендуется регулярно инспектировать участки, уничтожать запрещённые виды», — заключил он.

Ранее россиян предупредили, что борщевик на участке является основанием для штрафа.