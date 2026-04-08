Ракеты Ирана взламывают ПВО: США и Израиль не справляются с перехватом

В ходе конфликта на Ближнем Востоке возник спор о типе ракет, применяемых Ираном против Израиля. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на оценки экспертов и заявления сторон.
Израильская сторона утверждает, что при обстрелах используются ракеты с кассетными боевыми частями. По данным местных СМИ, такие системы якобы применялись при ударах по Тель-Авиву и Хайфе, передает Взгляд.
В Иране эти заявления отвергают. Представители внешнеполитического ведомства заявили, что речь идет не о кассетных боеприпасах, а о ракетах с разделяющейся головной частью. Такие системы после пуска разделяются на несколько боевых блоков, которые направляются к целям.
В отличие от кассетных боеприпасов, которые создают зону сплошного поражения за счет рассеивания элементов, разделяющаяся головная часть предназначена для точечного поражения нескольких целей и преодоления противоракетной обороны.
По оценкам, иранские ракеты могут нести от нескольких десятков боевых блоков. В отдельных случаях речь идет о возможном разделении на десятки целей, часть из которых может выполнять функцию ложных.
Среди упоминаемых систем — ракеты «Фаттах» с дальностью до 1,4 тыс. километров и скоростью, превышающей гиперзвуковые значения, а также «Хорремшехр-4» с дальностью около 2 тыс. километров и возможностью коррекции траектории.
Военные аналитики отмечают, что сочетание высокой скорости, маневренности и разделяющейся головной части существенно усложняет перехват таких целей. После разделения нагрузка на системы противовоздушной обороны резко возрастает.
При этом фиксируются случаи, когда часть ракет достигает целей, несмотря на работу систем ПВО. Отмечается, что даже при обнаружении пуска у расчетов остается ограниченное время для реагирования.
На этом фоне в экспертной среде обсуждается эффективность существующих систем противоракетной обороны. По оценкам, одновременное перехватывание большого числа целей требует значительных ресурсов и может сопровождаться высокой нагрузкой на комплексы ПВО.
