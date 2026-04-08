Мельников сказал о судьбе Мадуро при получении убежища в РФ

Президент Венесуэлы Николас Мадуро при получении убежища в России мог бы жить в стране вместе с семьей, как и некоторые другие лидеры. Об этом aif.ru заявил правозащитник Иван Мельников.
Ранее посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что Москва внимательно рассмотрела бы возможный запрос о предоставлении убежища президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, если бы такой поступил.
«Если бы Мадуро в какой-то момент понял, что за ним прилетят и улетел бы в Россию, а находясь здесь, запросил бы политическое убежище, то Россия, конечно, имела бы право ему его предоставить», — сказал Мельников.
По его мнению, Мадуро мог бы жить в России вместе с семьей.
«Возможно, иногда он бы выступал с критикой какой-нибудь очередной американской инициативы. Он богатый человек, мог бы позволить себе не работать. Даже не смотря на то, что большую часть денег на зарубежных счетах могли бы арестовать», — добавил Мельников.
Правозащитник считает, что в США Мадуро ждет обвинительный приговор.
«Вероятно, в США попытаются добиться смертной казни для Мадуро. Но думаю, что до этого все-таки не дойдет. Если адвокаты венесуэльского лидера выберут правильную стратегию. А через несколько лет, кто знает, какие будут отношения с Венесуэлой и очередного президента США. Может быть, его помилуют. Но сейчас главная задача адвокатов — добиться пожизненного лишения свободы, а не смертной казни. Потому что риск большой есть», — подытожил собеседник aif.ru.
В январе американские военные нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены в Нью-Йорк.
Американский президент Дональд Трамп объявил, что они предстанут перед судом по обвинениям в «наркотерроризме» и угрозе национальной безопасности страны.
В России проживают несколько бывших лидеров иностранных государств, получивших политическое убежище после свержения или смены власти. Самый свежий пример — президент Сирии Башар Асад, прибывший в Москву с семьёй в декабре 2024 года. Также в РФ живут экс-президент Украины Виктор Янукович, экс-президент Кыргызстана Аскар Акаев и другие.