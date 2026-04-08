Учебные заведения Росавиации возобновили использование самолётов Diamond DA40

Учебные заведения Росавиации возобновили эксплуатацию самолётов Diamond DA40 после авиакатастрофы в Оренбуржье, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров.
«После авиационного происшествия приостановили полёты самолётов Diamond DA40/42… для проведения внепланового профилактического техобслуживания на всех машинах. Сейчас эти воздушные суда летают», — сказал он ТАСС.
Ранее стало известно, что следователи проводят проверку по факту вынужденной посадки учебного легкомоторного самолёта Diamond DA40 в поле в Оренбургской области.