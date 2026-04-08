Омский губернатор обсудил с министром финансов РФ празднование 400-летия региона

Поясним и напомним, что летом 2024 года при раскопках в устье Оми археологи нашли культурный слой первой половины XVII века, в том числе даже монеты периода правления царя Михаила Федоровича Романова и предметы, аналогичные найденным при раскопках в Таре. Ученые уточнили, что это доказывает: в конце XVI века в устье Оми был создан укрепленный лагерь для отдыха команд, которые вели поставку соли с Ямышевских озер по Иртышу, и ремонта судов. В 1628 году же царь Михаил ответил на просьбу тарских воевод и издал указ об основании на этом месте крепости. Вот почему можно говорить о том, что Омск на самом деле почти на 100 лет старше, чем считалось ранее.