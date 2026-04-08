Наступление под Константиновкой в ДНР

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С Константиновкой ситуация интересна ещё и тем, что помимо лобового штурма города, формируется и другое — обходное — направление через западный фланг.
Так видит ситуацию ТГ-канал Военная хроника.
Если российской армии удастся зайти на Дружковку с этой стороны, то оборона Константиновки практически полностью теряет смысл. В таком случае полоса обороны для ВСУ заметно увеличивается, растягиваясь почти вдвое, что создаст критическую нагрузку на резервы.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
16+