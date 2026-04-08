Что известно по конфликту США и Ирана к этому часу

США и Иран одновременно демонстрируют готовность к переговорам и продолжают обмен силовыми сигналами. Дональд Трамп объявил двухнедельное перемирие, Израиль заявил о временной остановке ударов, но уже после этого фиксируются новые пуски. Переговоры назначены на 10 апреля. Нефть резко просела, однако реальной стабилизации пока нет.
Текущая ситуация вокруг Ирана развивается по модели расхождения политики и факта. На уровне заявлений — деэскалация. На уровне действий — сохранение давления.
Президент США Дональд Трамп публично объявил о двухнедельной паузе и дал сигнал о переходе к соглашению. Это сразу повлияло на рынок: нефть резко снизилась, что означает ожидание снятия части геополитической премии за риск. Для инвесторов это признак того, что конфликт может перейти в управляемую фазу.
Однако на оперативном уровне ситуация иная. Сообщения о новых ракетных пусках после объявления перемирия указывают, что либо контроль над ситуацией ограничен, либо стороны сознательно оставляют возможность давления даже в период переговоров. Это типичная модель «переговоры под огнем», когда военный инструмент используется как аргумент.
Израиль при этом продолжает подтверждать удары по инфраструктуре. Речь идет не о точечных атаках, а о системном воздействии — мосты, железнодорожные узлы, логистика. Это означает попытку ослабить возможности Корпус стражей исламской революции по переброске ресурсов. Такая тактика не рассчитана на быстрый результат, она закладывается на среднесрочное давление.
Параллельно усиливается дипломатический канал. Сообщения о «преодолении критической фазы» и назначение переговоров на 10 апреля показывают, что стороны не вышли из процесса, а наоборот, формализуют его. Важная деталь — предполагаемое участие Пакистана как посредника. Это указывает на переход части контактов в менее публичный формат.
Ормузский пролив остается ключевым рычагом. Предыдущие ограничения прохода уже продемонстрировали, насколько быстро конфликт влияет на глобальные поставки. Заявления о возможном восстановлении судоходства — это не просто дипломатия, а экономический сигнал: Иран показывает готовность обменивать безопасность логистики на политические уступки.
Позиция эксперта.
Политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Александр Перенджиев описывает ситуацию как стратегический тупик.
По его оценке, после истечения обозначенного срока у Трампа остается два варианта — либо возврат к силовому сценарию, либо фактическая заморозка без принятия решения. Он подчеркивает, что ситуация для США выглядит как «цугцванг»: любое действие ухудшает позицию.
Эксперт склоняется к тому, что быстрых решений не будет. Вероятнее — пауза, консультации, работа через спецслужбы и посредников. Он отдельно отмечает Пакистан как возможный канал неформальных контактов, что совпадает с текущими сигналами о площадке переговоров.
Оценка вероятности жесткого сценария — «50 на 50», но с оговоркой: давление внутри окружения Трампа и риски дальнейшей эскалации могут склонить ситуацию к затягиванию и осторожной тактике.
Что это значит.
Ситуация перешла в фазу балансирования, где ни одна сторона не готова зафиксировать ни победу, ни отступление.
Первое. Перемирие носит политический характер, а не военный. Оно нужно для запуска переговоров, а не как результат договоренностей.
Второе. Продолжение ударов и пусков — это инструмент торга. Стороны демонстрируют, что сохраняют рычаги давления и не готовы их сдавать заранее.
Третье. Резкое падение нефти показывает, что рынок верит в снижение риска, но этот сигнал опережающий. Он основан на ожиданиях, а не на фактах стабилизации.
Четвертое. Ормуз превращается в главный предмет сделки. Контроль над проливом — это не только военный, но и глобальный экономический фактор, который напрямую влияет на позиции сторон за столом переговоров.
Пятое. После 10 апреля возможны три сценария:
— закрепление деэскалации и постепенный выход в соглашение;
— затяжная пауза без формального решения;
— возврат к активной фазе при срыве переговоров.
На данный момент признаки указывают не на завершение конфликта, а на его переход в более сложную форму — с одновременным использованием дипломатии и ограниченного силового давления.
