Эксперт Дандыкин: удары по порту Одессы стали ответом на атаку в Азовском море

Ночные удары по объектам инфраструктуры в порту Одесской области могли стать ответом на атаку гражданского судна в акватории Азовского моря.
Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с изданием aif.ru.
В ночь на седьмое апреля российские силы атаковали ряд засекреченных объектов в населённом пункте Вилково, рассказывает эксперт. Отмечается, что на территории портовой зоны мог находиться секретный груз стран НАТО.
Дандыкин пояснил, что подобные действия являются закономерной реакцией на гибель людей в результате обстрела гражданского судна. По словам эксперта, в настоящий момент порты Одесской области рассматриваются как приоритетные и потенциальные цели, так как именно через них осуществляется логистика поставок вооружений и топлива.
Ранее в акватории Азовского моря потерпело крушение судно «Волго-Балт 138», следовавшее с грузом пшеницы из Ростовской области в Краснодарский край. По данным оперативных служб, сухогруз подвергся атаке украинских БПЛА.