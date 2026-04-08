Россиянам назвали неочевидные симптомы, которые указывают на проблемы с сердцем

Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из ведущих причин смертности во всём мире. При этом многие из них длительное время развиваются незаметно, без выраженных симптомов, из-за чего пациенты обращаются за медицинской помощью уже на более поздних стадиях.
Как рассказал в беседе с RT врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Азамат Баймуканов, прежде всего стоит обратить внимание на одышку при обычной нагрузке или в покое.
«Затруднённое дыхание может свидетельствовать о снижении эффективности работы сердца. Симптом особенно заметен при ходьбе, подъёме по лестнице или даже в положении лёжа», — объяснил он.
Эксперт также упомянул такие симптомы, как головокружение и предобморочные состояния.
«Нерегулярный ритм работы сердца или снижение сердечного выброса могут приводить к недостаточному кровоснабжению мозга, проявляющемуся головокружением или кратковременной потерей сознания», — подчеркнул собеседник RT.
Кроме того, специалист посоветовал обратить внимание на хроническую усталость и снижение переносимости нагрузки.
«Даже при отсутствии ярких сердечных симптомов пациенты могут отмечать постоянное чувство утомления, слабость и снижение физической активности», — предупредил собеседник RT.
Ещё Баймуканов рассказал о таком симптоме, как неритмичное сердцебиение.
«Ощущение трепетания, перебоев или учащённого пульса является распространённым симптомом, который может указывать на нарушение сердечного ритма», — заявил он.
Врач подчеркнул, что многие сердечно‑сосудистые заболевания могут протекать незаметно — без боли или явных признаков в течение длительного времени.
«Поэтому при любых изменениях в самочувствии, особенно при одышке, головокружении, слабости или нерегулярном сердцебиении, необходимо обращаться к специалистам. Такие симптомы могут являться признаками фибрилляции предсердий, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и артериальной гипертензии, которые могут долго протекать без выраженных симптомов», — предостерёг кардиолог.
Отдельно он упомянул фибрилляцию предсердий (ФП) — один из самых распространённых видов аритмии.
«ФП может долго не проявляться, но значительно повышает риск инсульта и инфаркта. Современные методы, включая радиочастотную абляцию, позволяют нормализовать ритм сердца и снизить опасность осложнений. Ранняя диагностика и своевременное лечение — ключ к сохранению здоровья и предотвращению серьёзных последствий», — заключил кардиолог.
Ранее врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин предупредил в беседе с RT, что постоянная, непреодолимая зевота может быть предвестником инсульта или инфаркта головного мозга.