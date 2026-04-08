Yonhap: запущенные КНДР ракеты пролетели порядка 240 км

В понедельник президент Республики Корея Ли Чжэ Мён извинился перед КНДР за запуск дронов в народную республику частными лицами. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын счел это «поступком великодушного человека». Во вторник в Министерстве объединения Республики Корея такую реакцию назвали «прогрессом» в двусторонних отношениях. Позднее в МИД КНДР в ответ на подобную интерпретацию подчеркнули, что «сущность Республики Корея как самого враждебного для КНДР государства не может быть изменена».