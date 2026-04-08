Yonhap: запущенные КНДР ракеты пролетели порядка 240 км

СЕУЛ, 8 апреля. /ТАСС/. Запущенные в среду ракеты КНДР пролетели порядка 240 км. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на военных Республики Корея.
Несколько баллистических ракет малой дальности были запущены из района города Вонсан около 08:50 по местному времени (02:50 мск) в сторону Японского моря. Снаряды упали в море.
Комитет начальников штабов Республики Корея также сообщал о вероятном испытании ракет, запущенных 7 апреля из района Пхеньяна в сторону Японского моря.
В связи с этими событиями управление национальной безопасности президента Республики Корея созвало срочное совещание. В Сеуле осудили запуск баллистических ракет как нарушение резолюций Совета Безопасности ООН, призвали «прекратить провокационные действия» и приказали своим военным повысить бдительность. В случае более серьезных событий обычно собирается Совет национальной безопасности при президенте.
В понедельник президент Республики Корея Ли Чжэ Мён извинился перед КНДР за запуск дронов в народную республику частными лицами. Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын счел это «поступком великодушного человека». Во вторник в Министерстве объединения Республики Корея такую реакцию назвали «прогрессом» в двусторонних отношениях. Позднее в МИД КНДР в ответ на подобную интерпретацию подчеркнули, что «сущность Республики Корея как самого враждебного для КНДР государства не может быть изменена».