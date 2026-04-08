В Приморском крае суд утвердил конфискацию 36 млн рублей за контрабанду ежей

Приморский краевой суд утвердил конфискацию более 36 млн рублей у жителя Сахалина за контрабанду живых морских ежей.
Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
С января по июль 2024 года сотрудник сахалинской коммерческой организации умышленно занижал таможенную стоимость биоресурсов во Владивостоке. Подобная незаконная схема использовалась для целенаправленного занижения обязательных платежей.
Мужчина попытался оспорить первоначальный вердикт, однако апелляционная инстанция подтвердила законность наказания по по ч. 1 ст. 226.1 УК России.
В результате осуждённый выплатит штраф в размере 400 тыс. рублей, а эквивалент стоимости вывезенных морских ежей будет обращён в доход государства.
