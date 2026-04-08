Times of Israel: США потребуют вывезти ядерные материалы из Ирана

США в рамках переговоров с Ираном потребуют вывезти из этой страны все ядерные материалы и прекратить обогащение урана, написала газета The Times of Israel со ссылкой на неназванного израильского чиновника.
Кроме того, Вашингтон намерен добиваться от Тегерана «устранения угрозы баллистических ракет». Собеседник издания отметил, что Соединённые Штаты и Израиль заранее согласовали двухнедельное перемирие с Ираном. Они также договорились придерживаться своих «общих целей» на переговорах с иранской стороной.
Напомним, ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США согласились на предложение о прекращении огня с Ираном на две недели. Американский президент подчеркнул, что в течение этого срока стороны конфликта должны подготовить окончательный вариант договорённости о прекращении вооружённого противостояния.
Портал Axios со ссылкой на источники написал, что первый раунд ирано-американских переговоров может пройти 10 апреля в столице Пакистана. Также сообщалось, что Иран направил США предложение из 10 пунктов. В Тегеране утверждают, что Вашингтон принял этот документ, который, в частности, содержит условие об Ормузском проливе.