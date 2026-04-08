Times of Israel: США потребуют вывезти ядерные материалы из Ирана

Портал Axios со ссылкой на источники написал, что первый раунд ирано-американских переговоров может пройти 10 апреля в столице Пакистана. Также сообщалось, что Иран направил США предложение из 10 пунктов. В Тегеране утверждают, что Вашингтон принял этот документ, который, в частности, содержит условие об Ормузском проливе.