Генсек ООН приветствует перемирие между США и Ираном

«Генеральный секретарь приветствует объявление двухнедельного перемирия США и Ираном. Он призывает все стороны текущего конфликта на Ближнем Востоке выполнять свои обязательства по международному праву, а также соблюдать положения перемирия для того, чтобы проложить дорогу к долгосрочному и всеобъемлющему миру в регионе», — говорится в сообщении.
В заявлении также отмечается, что прекращение боевых действий экстренно необходимо для защиты гражданского населения. Глава всемирной организации помимо этого выразил признательность Пакистану и другим посредникам в помощи в установлении перемирия.