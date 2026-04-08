Генсек ООН приветствует перемирие между США и Ираном

ООН, 8 апреля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал объявление режима прекращения огня между США и Ираном, призвал все стороны соблюдать международное право и положения перемирия. Об этом говорится в заявлении официального представителя главы всемирной организации Стефана Дюжаррика.

Источник: Reuters

«Генеральный секретарь приветствует объявление двухнедельного перемирия США и Ираном. Он призывает все стороны текущего конфликта на Ближнем Востоке выполнять свои обязательства по международному праву, а также соблюдать положения перемирия для того, чтобы проложить дорогу к долгосрочному и всеобъемлющему миру в регионе», — говорится в сообщении.

В заявлении также отмечается, что прекращение боевых действий экстренно необходимо для защиты гражданского населения. Глава всемирной организации помимо этого выразил признательность Пакистану и другим посредникам в помощи в установлении перемирия.

