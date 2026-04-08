Иран раскрыл механизм компенсаций — пошлины за суда и таинственный инвестфонд

Тегеран продолжает детализировать свою «великую победу» над США. Теперь иранские власти объяснили, откуда возьмутся деньги на компенсацию ущерба, причинённого в ходе конфликта в зоне Персидского залива. Средства поступят из специального инвестиционного фонда, который должны сформировать с участием заинтересованных финансовых институтов. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на источник, знакомый с полным текстом представленных Тегераном условий перемирия.

Источник: Life.ru

«Компенсация убытков Ирана будет проходить с участием создаваемого инвестиционно-финансового фонда», — цитирует агентство своего источника.

О структуре фонда и формах управления им пока информации нет.

Но это не единственный источник дохода для восстановления страны. Часть налогов, которые Иран намерен в дальнейшем взимать за прохождение судов через Ормузский пролив, будет направлена на программы восстановления объектов, разрушенных во время конфликта. Причём взимать эти пошлины Тегеран будет не в одиночку.

Как отмечает Fars, в условиях Ирана по прекращению огня указано, что Исламская Республика вместе с Оманом будут наделены правом облагать пошлиной суда, пересекающие Ормузский пролив. Таким образом, контроль над стратегической водной артерией принесёт Тегерану не только политические дивиденды, но и прямые финансовые поступления.

И это лишь свежая деталь в череде заявлений Тегерана, которые Life.ru уже подробно разбирал. Напомним, ранее Иран официально объявил о победе над США, заявив, что Вашингтон якобы принял план из 10 пунктов, включающий снятие всех санкций, вывод американских войск с Ближнего Востока и даже выплату компенсации.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше