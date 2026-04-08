Иран раскрыл механизм компенсаций — пошлины за суда и таинственный инвестфонд

«Компенсация убытков Ирана будет проходить с участием создаваемого инвестиционно-финансового фонда», — цитирует агентство своего источника.
О структуре фонда и формах управления им пока информации нет.
Но это не единственный источник дохода для восстановления страны. Часть налогов, которые Иран намерен в дальнейшем взимать за прохождение судов через Ормузский пролив, будет направлена на программы восстановления объектов, разрушенных во время конфликта. Причём взимать эти пошлины Тегеран будет не в одиночку.
Как отмечает Fars, в условиях Ирана по прекращению огня указано, что Исламская Республика вместе с Оманом будут наделены правом облагать пошлиной суда, пересекающие Ормузский пролив. Таким образом, контроль над стратегической водной артерией принесёт Тегерану не только политические дивиденды, но и прямые финансовые поступления.
И это лишь свежая деталь в череде заявлений Тегерана, которые Life.ru уже подробно разбирал. Напомним, ранее Иран официально объявил о победе над США, заявив, что Вашингтон якобы принял план из 10 пунктов, включающий снятие всех санкций, вывод американских войск с Ближнего Востока и даже выплату компенсации.
