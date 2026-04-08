СМИ: Южная Корея оценила дальность полета ракет КНДР в 240 километров

Ренхап: Южная Корея оценила дальность полета ракет КНДР в 240 километров.

СЕУЛ, 8 апр — РИА Новости. Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи сообщил, что баллистические ракеты малой дальности, запущенные КНДР утром в среду, пролетели около 240 километров, передает агентство Рёнхап.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря.

По данным военных, ракеты были засечены около 8.50 (2.50 мск) после запуска из района Вонсана в сторону Японского (Восточного) моря. Военные оценивают дальность полёта ракет в примерно 240 километров.

Это уже четвертый подтвержденный запуск баллистических ракет КНДР в этом году, пишет агентство.

«Наши военные внимательно отслеживают различные действия Северной Кореи в условиях прочной объединенной оборонной позиции Южной Кореи и США и сохраняют возможности и готовность ответить на любую провокацию подавляющим образом», — заявили в ОКНШ.

Сообщается, что южнокорейские и американские разведывательные органы отслеживали подготовку запуска и оперативно обменивались соответствующей информацией.

Пуск ракет произошел после того, как во вторник КНДР, согласно сообщениям, выпустила неопознанный снаряд из района Пхеньяна. Власти Южной Кореи и США продолжают анализировать тот запуск. По предварительным данным, снаряд, выпущенный во вторник утром, вскоре после старта исчез с радаров, что может свидетельствовать о неудачном запуске.

