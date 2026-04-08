$2 млн за проход: Иран и Оман вводят плату в Ормузском проливе

Иран и Оман намерены взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив на фоне объявленного перемирия. Об этом сообщает Associated Press.
По данным источников, собранные средства планируется направить на восстановление инфраструктуры.
Как уточняет CNN со ссылкой на данные морского мониторинга, текущий объем судоходства через пролив составляет около 5% от уровня до начала боевых действий.
По информации телеканала, Иран запрашивает до 2 млн долларов за проход одного судна. Данные о фактической оплате таких сборов судовладельцами не приводятся.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии на двухнедельное прекращение огня в конфликте с Ираном. По его словам, стороны приблизились к мирному урегулированию, и в течение этого периода планируется окончательно оформить соглашение.
