Академик Чернышёв заявил о планах создать суверенные территории России на Луне

В рамках федерального проекта «Космическая наука» Россия планирует создать собственные суверенные территории на Луне, заявил академик РАН Сергей Чернышёв.
Его слова приводит РИА Новости.
Презентация доклада состоялась в рамках ежегодной «Недели космоса», которая в текущем году приурочена к 65-летию исторического полёта Юрия Гагарина.
По словам Чернышёва, реализация масштабной программы обеспечит запуск сразу 16 различных исследовательских аппаратов. Чернышёв подчеркнул, что инициатива поможет сохранить независимые компетенции отечественных научных школ, а также закрепить статус России в числе ведущих космических держав мира.
«Даст России ключевые знания и технологии в освоении Луны. Создаст суверенные территории России на Луне», — отметил академик в своём выступлении.
