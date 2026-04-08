Академик Чернышёв заявил о планах создать суверенные территории России на Луне

В рамках федерального проекта «Космическая наука» Россия планирует создать собственные суверенные территории на Луне, заявил академик РАН Сергей Чернышёв.

Его слова приводит РИА Новости.

Презентация доклада состоялась в рамках ежегодной «Недели космоса», которая в текущем году приурочена к 65-летию исторического полёта Юрия Гагарина.

По словам Чернышёва, реализация масштабной программы обеспечит запуск сразу 16 различных исследовательских аппаратов. Чернышёв подчеркнул, что инициатива поможет сохранить независимые компетенции отечественных научных школ, а также закрепить статус России в числе ведущих космических держав мира.

«Даст России ключевые знания и технологии в освоении Луны. Создаст суверенные территории России на Луне», — отметил академик в своём выступлении.

Ранее репетитор по физике и астрономии Егор Юсупов рассказал, что визуальные наблюдения Земли с орбиты после первого космического полёта 12 апреля 1961 года стали революционным инструментом изучения планеты.