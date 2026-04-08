Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Батальон «Ростов» получил новую партию техники от Ростовской области

Бойцы именного батальона «Ростов» получили очередную партию военно-технической помощи. Подразделение было сформировано по личной инициативе губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.

По поручению главы региона заместитель губернатора Дмитрий Водолацкий передал беспилотники коптерного типа, аккумуляторы к ним, ноутбуки, паяльные станции и инверторные генераторы мощностью 1,8−2,2 кВт.

Батальон «Ростов» является одним из подшефных подразделений Ростовской области. В настоящее время порядка 95% военнослужащих батальона являются уроженцами Донского края. Помощь и поддержка оказываются подразделению на постоянной основе, а также всем землякам, проходящим службу в других частях и подразделениях, дислоцированных на Дону.

За время проведения спецоперации от региона в зону СВО передано 400 автомобилей, 250 мотоциклов и квадроциклов, тысячи квадрокоптеров, FTP-дронов, средств наблюдения, связи и устройств для борьбы с БПЛА противника.

Губернатор Ростовской области неоднократно отмечал, что поддержка военнослужащих и помощь со стороны региона будут продолжены.

— Каждая единица техники, каждое устройство — вклад в успех наших бойцов, это помощь, которая спасает жизни и способствует выполнению сложных боевых задач, — написал Юрий Слюсарь в своем канале в МАХ. — Поддержка военнослужащих — наш долг. Ростовская область всегда рядом — и эта помощь будет постоянной.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.

