Батальон «Ростов» получил новую партию техники от Ростовской области

Бойцы именного батальона «Ростов» получили очередную партию военно-технической помощи. Подразделение было сформировано по личной инициативе губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря.
По поручению главы региона заместитель губернатора Дмитрий Водолацкий передал беспилотники коптерного типа, аккумуляторы к ним, ноутбуки, паяльные станции и инверторные генераторы мощностью 1,8−2,2 кВт.
Батальон «Ростов» является одним из подшефных подразделений Ростовской области. В настоящее время порядка 95% военнослужащих батальона являются уроженцами Донского края. Помощь и поддержка оказываются подразделению на постоянной основе, а также всем землякам, проходящим службу в других частях и подразделениях, дислоцированных на Дону.
За время проведения спецоперации от региона в зону СВО передано 400 автомобилей, 250 мотоциклов и квадроциклов, тысячи квадрокоптеров, FTP-дронов, средств наблюдения, связи и устройств для борьбы с БПЛА противника.
Губернатор Ростовской области неоднократно отмечал, что поддержка военнослужащих и помощь со стороны региона будут продолжены.
— Каждая единица техники, каждое устройство — вклад в успех наших бойцов, это помощь, которая спасает жизни и способствует выполнению сложных боевых задач, — написал Юрий Слюсарь в своем канале в МАХ. — Поддержка военнослужащих — наш долг. Ростовская область всегда рядом — и эта помощь будет постоянной.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.