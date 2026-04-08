Под Сумами оборудуют кладбище для неопознанных тел солдат ВСУ

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Кладбище для неопознанных тел украинских солдат оборудуют в районе села Новоселица Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«Все пропавшие без вести солдаты противника будут захоронены в общих могилах на этом кладбище, оборудование которого должно завершиться до конца 2026 года. Из бюджета региона выделено свыше 13 миллионов гривен», — сообщил он.