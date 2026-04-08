Сделка из 10 пунктов: США приняли условия Ирана по санкциям и войскам

Среди ключевых требований — обязательство о ненападении и прекращение боевых действий на всех направлениях, включая операции против движения «Хезболлах» в Ливане.
Документ предусматривает сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом, а также признание права Тегерана на обогащение урана.
Кроме того, в числе условий указаны вывод американских военных сил из региона и выплата компенсации Ирану.
Обсуждаемый пакет мер стал основой для переговорного процесса, который сопровождается объявленным двухнедельным перемирием. Стороны заявляют о намерении завершить согласование условий в этот период.
