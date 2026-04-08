Сделка из 10 пунктов: США приняли условия Ирана по санкциям и войскам

США согласились с перечнем условий Ирана, сформулированных в виде плана из 10 пунктов в рамках обсуждаемого перемирия.

США согласились с перечнем условий Ирана, сформулированных в виде плана из 10 пунктов в рамках обсуждаемого перемирия. Об этом ранее сообщалось со ссылкой на заявления сторон.

Среди ключевых требований — обязательство о ненападении и прекращение боевых действий на всех направлениях, включая операции против движения «Хезболлах» в Ливане.

Документ предусматривает сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом, а также признание права Тегерана на обогащение урана.

Отдельные положения касаются санкционной политики. Речь идет об отмене как первичных, так и вторичных санкций, а также прекращении действия ограничительных решений Совета Безопасности ООН и Совета управляющих МАГАТЭ.

Кроме того, в числе условий указаны вывод американских военных сил из региона и выплата компенсации Ирану.

Обсуждаемый пакет мер стал основой для переговорного процесса, который сопровождается объявленным двухнедельным перемирием. Стороны заявляют о намерении завершить согласование условий в этот период.

