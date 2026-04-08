Командир Адеми: ВС РФ фиксируют случаи бегства ВСУ с позиций

Личный состав украинской армии самовольно покидает позиции на правом берегу Днепра, сообщил он.

ГЕНИЧЕСК, 8 апреля. /ТАСС/. Российские военнослужащие фиксируют случаи бегства личного состава Вооруженных сил Украины с позиций на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил командир расчета гаубицы «Гиацинт-Б» 49-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» гвардии старший сержант с позывным Адеми.

«Они (ВСУ — прим. ТАСС) бывает, конечно, и убегают, когда мы начинаем работать. От командования мы слышим: “Молодцы, спасибо”, — сказал боец.

Артиллерист добавил, что ВСУ иногда пытаются перебросить свои орудия ближе к берегу Днепра, но ВС РФ мешают им это сделать.

«Главная наша задача — прикрыть ребят, которые выполняют задачи впереди, или контрбатарейная борьба», — подчеркнул Адеми.