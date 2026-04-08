The Guardian: британские богачи начали массово переезжать из Дубая в Милан

Богатые граждане Великобритании начали массово переезжать из Дубая в итальянский Милан из-за войны на Ближнем Востоке и изменения налоговых правил.
Об этом сообщает газета The Guardian.
Объединённые Арабские Эмираты утратили статус безопасной страны для глобальной элиты на фоне недавних военных ударов со стороны Ирана, пишут журналисты. Параллельно с этим власти в Лондоне отменили льготную систему, позволявшую экспатам не платить сборы с зарубежных доходов.
Специалисты пояснили, что в сложившихся условиях наиболее привлекательным вариантом для миграции стала Италия. Местное правительство предлагает новым резидентам специальный налоговый режим с фиксированным взносом в размере €300 тыс. в год.
«Италия предлагает лучшие условия: фиксированный налог и высокое качество жизни», — констатировал консультант по инвестиционным программам Арман Артон.
4 марта газета Financial Times со ссылкой на одного страховщика сообщила, что цены на эвакуацию семьи с двумя детьми из Дубая частным рейсом достигают $250 тыс.