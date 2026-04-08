Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Guardian: британские богачи начали массово переезжать из Дубая в Милан

Богатые граждане Великобритании начали массово переезжать из Дубая в итальянский Милан из-за войны на Ближнем Востоке и изменения налоговых правил.

Об этом сообщает газета The Guardian.

Объединённые Арабские Эмираты утратили статус безопасной страны для глобальной элиты на фоне недавних военных ударов со стороны Ирана, пишут журналисты. Параллельно с этим власти в Лондоне отменили льготную систему, позволявшую экспатам не платить сборы с зарубежных доходов.

Специалисты пояснили, что в сложившихся условиях наиболее привлекательным вариантом для миграции стала Италия. Местное правительство предлагает новым резидентам специальный налоговый режим с фиксированным взносом в размере €300 тыс. в год.

«Италия предлагает лучшие условия: фиксированный налог и высокое качество жизни», — констатировал консультант по инвестиционным программам Арман Артон.

4 марта газета Financial Times со ссылкой на одного страховщика сообщила, что цены на эвакуацию семьи с двумя детьми из Дубая частным рейсом достигают $250 тыс.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше